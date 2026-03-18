私家车内7胶袋惊藏近千活龟 港珠澳大桥出境司机乘客被拘控

香港海关昨日（3月17日）根据风险评估，在港珠澳大桥香港口岸截查一辆出境私家车。经查验后，海关人员于车尾位置的7个黑色胶袋内，发现986只、共约值100万元的走私活龟。

海关其后拘捕42岁男司机及50岁男乘客，他们被海关控以一项企图输出未列舱单货物，及被渔农自然护理署控以一项残酷对待动物罪名，案件将于明日（3月19日）在西九龙裁判法院提堂。海关会继续透过风险评估和情报分析严厉执法，打撃跨境走私活动。