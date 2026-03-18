周一鸣率团赴欧出席全球反欺诈高峰会 介绍香港警方反诈工作全方位部署

警务处处长周一鸣率领香港代表团，随国家代表团，在维也纳时间周一及周二出席于奥地利维也纳举行的2026年全球反欺诈高峰会，分享本港在打击诈骗罪行方面的经验、创新措施及跨界别合作成果，并与其他国家及地区的执法机构探讨加强跨境诈骗调查协作，推动建立更紧密的全球反诈骗网络。

是次峰会由联合国毒品和犯罪问题办公室及国际刑警组织联合主办，汇聚全球各地执法机关、国际组织、私营机构及学术界代表，围绕打击跨境诈骗、际合作，以及运用科技反诈骗等议题展开深入交流，以期能凝聚共识，共同应对日益复杂的全球诈骗威胁。国家代表团由公安部刑事侦查局副局长朱磊率领，成员包括国家公安部、香港警务处和澳门司法警察局的代表。

周一鸣（左二）在峰会的一个论坛上介绍香港警方反诈骗工作的全方位部署。

周一鸣获邀为嘉宾讲者，在其中一个论坛上，详细介绍香港警队近年在反诈骗工作方面建立的多个合作项目，包括「反诈骗协调中心」、「反诈骗联合情报中心」及「防骗视伏器」等，并列举相关执法成果及数据，展示警方在预防和打击诈骗，以及拦截犯罪得益方面的成效。同场的讲者均表示，香港警队在有关领域的措施具参考价值，值得于国际层面分享及推广。各讲者一致认为，社会不同界别必须通力合作，方能有效遏止诈骗活动。

商业罪案调查科总警司黄震宇（中）在峰会的一个座谈会上分享警方建立反诈骗协调中心的成功经验。

商业罪案调查科总警司黄震宇于峰会另一座谈会上，分享香港建立反诈骗协调中心的成功经验，包括香港从筹建至壮大反诈中心的挑战与机遇，并和与会代表探讨各地反诈中心如何因应诈骗手法演变而不断发展，逐步扩展功能，例如加强数据分析及跨业界协作等。他表示，通过展现香港警队具前瞻性的策略，有助不同国家或地区开展更具效率的打击诈骗工作。

国家代表团于峰会上展示了国家近年打击及治理电信网络诈骗的丰硕成果，包括与东南亚盟友合作，成功瓦解「四大家族」电诈园区。香港警务处代表团作为国家代表团一部分，全力支持国家的反诈工作，积极推广相关成果，助力国家巩固其在国际执法领域的领导地位。

中华人民共和国公安部刑事侦查局副局长朱磊（后排左六）、警务处处长周一鸣（后排右六）、澳门司法警察局局长薛仲明（后排左五）、警务处助理处长（刑事）钟咏敏（后排右五）、商业罪案调查科总警司黄震宇（后排右四）和其他代表团成员合照。