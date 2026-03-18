涉向酒吧负责人通风报信 2男女警务人员涉行为失当及妨碍司法公正被控今提堂

警方调查一宗发生于2022年至2023年的案件期间，怀疑有人妨碍司法公正，新界北总区重案组遂展开调查。经深入调查后，警方于2023年11月8日拘捕一名男警务人员及一名女警务人员，涉嫌公职人员行为失当。他们涉嫌于2022年至2023年期间多次向一名酒吧负责人透露警方行动资讯。两人被捕后已被停职。



警方表示，该名45岁男警及该名37岁女警已被落案控以各一项「公职人员行为失当」罪，该名男警同时被控一项「妨碍司法公正」罪，案件今日（3月18日）上午在粉岭裁判法院提堂。

警方强调非常重视人员的操守，任何人员干犯违法行为，警队绝不容忍和姑息，定必严正处理。