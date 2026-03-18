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深水埗麦当劳门外MMA 两女疑因排队问题大打出手 同行女儿受惊街头痛哭

突发
更新时间：05:35 2026-03-18 HKT
发布时间：05:35 2026-03-18 HKT

深水埗发生打斗事件。昨日（17日）下午约4时许，钦州街与福华街交界一间麦当劳外，两名女子排队期间疑因先后次序问题起争执，最终爆发肢体冲突，在餐厅门外行人路纠缠打斗，引起途人围观，场面混乱。

网上流传一段约4分钟长的影片，可见两人在麦当劳对开激烈争执，其后迅速演变成拉扯。其中一名身穿黄色背心女子上前动手，抓住对方头发并将其扯跌在地，穿连身裙女子头部撞向地上，并发出巨响。混乱之际，有人高声质问「排唔排队呀？」；穿连身裙女子一边还手，一边反驳「我排紧队，两母女喺度」，双方互不相让。

连身裙女子跌倒期间眼镜甩脱，随身物品散落一地，她其后迅速起身，即使鞋子飞脱亦未有理会，继续上前还击。同行女儿见状情绪激动，一边哭泣，一边以背囊及环保袋挥向对方，试图协助母亲，现场不时传出途人劝阻声。

其后有途经市民、餐厅职员及其中一方的同事上前分隔，双方最终停手，惟穿连身裙女子仍持续指骂对方，并要求报警处理，并指现场有闭路电视可作证。

事件片段其后在社交平台引起热议。有网民表示曾见过涉事母女，认为平日为人有礼，怀疑今次属误会；亦有人批评有人因排队问题动手过于冲动，亦有网民对片中女儿受惊痛哭感到心痛。

警方表示，17日下午4时48分接获一名41岁姓张女子报案，指在上址排队期间与一名60岁姓陈女子发生争执，期间怀疑遭对方袭击。警员到场时事件已平息，初步调查后将案件列作「纠纷」处理，事件中无人受伤，亦未有拘捕任何人。

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