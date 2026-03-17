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警伙入境处劳工处 打击港岛黑工拘17人

突发
更新时间：20:14 2026-03-17 HKT
发布时间：20:14 2026-03-17 HKT

港岛总区包括机动部队、西区警区、中区警区、湾仔警区、东区警区人员联同入境事务处及劳工处，今日（3月17日）进行代号「权能者」的反非法劳工联合行动，突击搜查港岛区内多个罪案黑点，共拘捕17人。

行动中，9名内地女子、4名非华裔女子、4名非华裔男子和2名本地男子（18至62岁），分别涉嫌「违反逗留条件」、「协助及教唆非法劳工违反逗留条件」、「逾期居留」及「管有伪造身份证」等罪名被捕。所有被捕人现正被扣留调查。

警方强调，雇主雇用不可合法受雇人士是严重罪行。根据香港法例115章《入境条例》第38AA条，非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士不得接受有薪或无薪的雇佣工作，开办或参与任何业务。

一经定罪，最高可被判罚款5万港元及监禁3年；雇主若雇用不可合法受雇的人，而该人是非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罚则为罚款50万港元及监禁10年。

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