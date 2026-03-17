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海关截查澳洲空运抵港货物 零食罐内发现8活蜥蜴24活蛇

突发
更新时间：20:06 2026-03-17 HKT
发布时间：20:06 2026-03-17 HKT

香港海关透过风险评估，昨日（3月16日）在机场检查一批由澳洲进口至香港，报称载有衣服的空运货物。经检查后，海关人员在零食罐内发现以布袋装载的8只活蜥蜴及24条活蛇，共约值60万元，当中7只活蜥蜴怀疑属受管制濒危物种。案件已转交渔农自然护理署跟进。

根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人如非按照《条例》规定进出口或管有濒危物种均属违法。一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。

其中一只检获的怀疑属受管制濒危物种活蜥蜴。海关图片
其中一只检获的怀疑属受管制濒危物种活蜥蜴。海关图片

香港海关提醒市民，凡进口动物、禽鸟及爬虫类动物，须受《公众衞生（动物及禽鸟）条例》及《狂犬病条例》管制。除非事先获渔护署发给许可证，否则不得把此等动物带入香港。

市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户[email protected]，或网上表格举报怀疑走私活动。

其中一条检获的活蛇。海关图片
其中一条检获的活蛇。海关图片

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