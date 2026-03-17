威院地盘三度遇窃失$12万建材 警埋伏拘29岁男

沙田银城街30至32号威尔斯医院地盘，3月10日至16日先后3次遇窃，损失约值12.5万元的建筑材料。沙田警区刑事调查队及田心分区特遣队经深入调查后，昨晚（3月16日）派员埋伏，截获地盘附近一名可疑男子，并在其背囊内发现约值2万元的全新建材。

警方相信，涉案男子与近日3宗地盘窃案有关，遂以「盗窃」罪拘捕该名29岁姓朱本地男子。他报称为地盘工人，现正被扣留调查。警方重申，盗窃属严重罪行，根据《盗窃罪条例》第9条，一经定罪最高可被判监禁10年，强调会持续打击相关罪行。