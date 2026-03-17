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葵涌19岁仔危站簷篷晾衫架 消防一度开气垫戒备 扰攘5小时终获救

突发
更新时间：20:17 2026-03-17 HKT
发布时间：16:05 2026-03-17 HKT

今日（17日）下午2时许，警方接获报案，指一名19岁青年危坐在葵涌安荫邨盛荫楼一单位的窗边簷篷晾衫架上，险象环生。警方接报赶到现场，并安排谈判专家进入单位游说，消防员亦展开气垫并派出飞将军戒备，惟青年不予理会，不时讲电话，情绪激动。

至晚上近8时，青年被消防救回安全位置。警方正了解事件原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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