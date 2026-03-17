骗徒盗用财经KOL真实影片登FB广告 退休人士受骗失$165万积蓄
更新时间：15:45 2026-03-17 HKT
发布时间：15:45 2026-03-17 HKT
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一名退休人士在Facebook点击一则关于股票投资的帖文后，按指示输入联络资料。不久，一名自称著名财经专家的骗徒主动联络事主，并维持两个月的「友好交流」，令事主逐渐放下戒心。之后，骗徒表示其团队可代为操盘管理投资，保证高回报低风险，更多次指示事主将资金转帐至指定户口。事主先后多次过数，累计损失逾165万元。
警方提醒市民，有骗徒会在社交平台刊登诈骗广告，当中盗用真实知名人士（KOL）的影片，诱使市民点击，随之行骗。警方呼吁，市民若怀疑受骗，即打「防骗易18222」热线查询。
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