古洞服务大楼地盘现迫击砲 警封锁50米范围待EOD到场
更新时间：10:40 2026-03-17 HKT
发布时间：10:40 2026-03-17 HKT
发布时间：10:40 2026-03-17 HKT
今（17日）早上9时32分，落马洲柏寿路6号古洞北福利服务综合大楼附近地盘，发现一枚25厘米长的迫击砲，警方接报到场，封锁现场附近50米范围，待爆炸品处理课到场处理。
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