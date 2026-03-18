警方全港打击乱过马路次日 观塘续有行人被断正 违规街坊称罚则重：下次小心啲

警方为期两周的全港性重点执法行动昨日（17日）展开，严厉打击行人乱过马路及司机不专注驾驶。今日（18日）行动第二日，观塘协和街与月华街交界有十数名交通警员部署，重点打击乱过马路的行人，不足一个小时内已截获至少5名违规途人，按情节轻重予以口头警告或即时票控。有被口头警告的途人坦言，目前乱过马路罚则重，强调下次会小心。

现场行人过路处设有交通灯及斑马线，记者今日下午2时半左右起现场视察，虽然多名交通警员在附近驻守，有仍有部分街坊为贪快，见马路无车便冲灯或偷步过路，横越协和街；亦有刚刚放学的中学生贪方便，于行人路栏杆外边缘行走，险象环生；另外，亦有市民打算冲灯，走出斑马线数步赫见警员目光如炬，只得灰溜溜掉头，但最终仍被警告。

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现场所见不足1个小时，警员已截获至少5名违规途人，其中一名老翁及一名外佣因冲灯横越整条马路，被即时票控，警员登记他们住址和身分证后，表示稍后会将传票邮寄至其住所。至于其余情节较轻微者，则被警员登记资料及口头警告。

其中林先生见行车路转红灯，车流停止，虽然行人过路处未转绿灯，但由于赶时间搭巴士回家，煮饭给留院母亲缘故，他和同行人士遂提早一两秒偷步过路，最终被警员截停口头警告。他直言乱过马路罚款2000元金额高，强调「下次小心啲」 ；另外，被问及是否知道不准在「闪绿公仔」时过路，林先生则表示不清楚，声称这是灰色地带。

其实在《道路交通（交通管制）规例》规定中已列明，在交通灯控制的过路处，行人必须遵从交通灯指示，其中「绿公仔」闪动即是向已在过路处上的行人指示，其须以合理的速度越过该过路处，但如果行人尚未在过路处上，则其不得开始横过马路。若无合理辩解而违反规例者，可处罚款2000元。

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同时，4种情况任何人不得横过马路：1）身处斑马线控制区内，但却不在斑马线上；2）身处距离交通灯控制的过路处15米范围内，但却不在该等交通灯所运作的过路处；3）身处距离行人天桥或行人隧道或该天桥或隧道的任何部分15米范围内，但却不使用该天桥或隧道；或4）违反穿著制服的警务人员、穿著制服的交通督导员或学校交通安全队员的指示。

警方统计数字显示，去年致命交通意外死亡人数为96人，其中行人死亡人数达52人，较2024年上升24%。分析显示，意外主要成因包括司机不专注驾驶，以及行人违法过马路。警方呼吁市民过马路时必须「避三害」，即冲红灯、摄车罅及忽视汽车盲点，并应善用「行人四宝」，包括设有灯号的行人过路处、斑马线、行人天桥及隧道。而驾驶者则应时刻保持专注、忍让及遵守交通规例，切勿在驾驶期间使用手提电话或其他任何分心行为，以保障自己及其他道路使用者的安全。

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