警观塘工厦扫毒拘捕35岁外籍男 检73万元毒品

将军澳警区特别职务队人员根据线报及经深入调查后，昨日（16日）晚上在观塘成业街一带展开反毒品行动。行动中，人员突击搜查上址一工业大厦单位，检获约1,140克怀疑「冰」毒、294克怀疑氯胺酮、38.5克怀疑霹雳可卡因，以及一批毒品包装工具。

单位内一名35岁外籍男子涉嫌「贩运危险药物」被捕，现正被扣留调查。行动中检获的毒品总市值约73万元。

警方重申，根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物，一经定罪，最高可判处罚款500万元及终身监禁。警方呼吁市民切勿以身试法。