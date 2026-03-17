九龙湾恐怖车祸｜私家车高速铲上行人路 多名途人被撞至人仰马翻倒地・车Cam直击
更新时间：01:30 2026-03-17 HKT
发布时间：01:30 2026-03-17 HKT
发布时间：01:30 2026-03-17 HKT
九龙湾临兴街美罗中心对开，周一（16日）中午12时许发生严重车祸，一辆私家车突然失控铲上行人路，撞倒8名途人，车上女乘客亦因未系安全带被抛出车外，一度昏迷。
网上流传一段长57秒的车Cam片段可见事发时，有数名市民围在路口旁一临时档口，并有多名途人途经临兴街行人路。期间，一辆平治私家车突然由临兴街铲上行人路，与临时档口的市民擦车而过，数名途人被撞至飞起，人仰马翻，随后私家车继续冲前，并发出一声巨响。
意外后，肇事私家车停在路中，车头损毁，多名途人被撞后倒在地上，幸仍保持清醒，有途人上前协助。拍摄片段的私家车车上有人目睹事件，大声惊呼：「哗！」
相关新闻：
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
警方初步调查显示，司机调头时疑误将油门当煞车，现已将75岁男司机拘捕，控以「危险驾驶引致他人身体受严重伤害」，案件将于3月25日提堂。警方现正跟进调查，呼吁目击市民提供资料。
最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
2026-03-15 17:35 HKT
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
2026-03-15 15:31 HKT
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
2026-03-15 18:02 HKT
纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧
2026-03-15 10:00 HKT