九龙湾恐怖车祸｜私家车高速铲上行人路 多名途人被撞至人仰马翻倒地・车Cam直击

九龙湾临兴街美罗中心对开，周一（16日）中午12时许发生严重车祸，一辆私家车突然失控铲上行人路，撞倒8名途人，车上女乘客亦因未系安全带被抛出车外，一度昏迷。

网上流传一段长57秒的车Cam片段可见事发时，有数名市民围在路口旁一临时档口，并有多名途人途经临兴街行人路。期间，一辆平治私家车突然由临兴街铲上行人路，与临时档口的市民擦车而过，数名途人被撞至飞起，人仰马翻，随后私家车继续冲前，并发出一声巨响。

意外后，肇事私家车停在路中，车头损毁，多名途人被撞后倒在地上，幸仍保持清醒，有途人上前协助。拍摄片段的私家车车上有人目睹事件，大声惊呼：「哗！」

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警方初步调查显示，司机调头时疑误将油门当煞车，现已将75岁男司机拘捕，控以「危险驾驶引致他人身体受严重伤害」，案件将于3月25日提堂。警方现正跟进调查，呼吁目击市民提供资料。