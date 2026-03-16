葵涌丽瑶邨28岁财困女胶袋套头轻生 父亲发现惜太迟
更新时间：20:36 2026-03-16 HKT
发布时间：20:36 2026-03-16 HKT
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葵涌丽瑶邨富瑶楼一单位，今日（3月16日）下午1时许一名父亲报案，表示发现其28岁姓蔡女儿倒卧房内，头部被胶袋包裹。警方及救护接报赶至，惜当场证实女子死亡。警方于现场检获遗书，据悉疑涉金钱问题不开心，女子确实死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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