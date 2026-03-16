深水埗越南汉与两同乡金钱纠纷 挨斩负伤到医院求医
更新时间：20:04 2026-03-16 HKT
发布时间：19:10 2026-03-16 HKT
发布时间：19:10 2026-03-16 HKT
深水埗发生伤人案。今日（3月16日）下午近5时，警方接获明爱医院职员报案，指一名26岁越南籍、持香港身分证男子自行到医院求诊，其头及左膝受伤，怀疑遇袭。警方到场调查，事主表示自己较早时曾在深水埗枫树街游乐场与两人争执，其间被对方用刀袭击。
消息指，双方因金钱问题争执，两名疑犯相信为事主同乡，其中一人与事主认识。警员其后到游乐场一带调查搜证，其间在汝州街一行人过路处灯位发现数滴怀疑血迹。目前警方将案件列作伤人，水埗警区刑事调查队第一队跟进，正追查两名年约20至30岁追疑凶下落。
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