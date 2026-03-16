香港入境处及澳门治安警乐队联奏 悠扬乐韵显两地同心 处长郭俊峰赴澳支持

刚过去的周六（3月14日）适逢「澳门治安警察日」，香港入境事务处乐队应邀前往澳门，与澳门治安警察局乐队同台交流。两地乐队在世界文化遗产「澳门岗顶剧院」上，联袂呈献《悠扬港澳韵．铿锵家国心》音乐汇演，入境处处长郭俊峰联同多位长官亦亲身赴澳门支持。

现场座无虚席，嘉宾包括中华人民共和国出入境管理局公民出入境管理司司长熊树人、澳门保安司司长陈子劲、澳门警察总局局长梁文昌，以及治安警察局代局长伍素萍等，众人一同见证港澳两地纪律部队深厚情谊。

音乐会曲目丰富，从气势磅礡的《钢铁洪流进行曲》，到充满情怀的《月亮代表我的心》及《狮子山下》，旋律刚柔并济。全场观众最后起立鼓掌，场面令人动容。

入境处形容，音乐是连结人心桥梁，今次汇演不单止展现艺术交流，更体现港澳纪律部队「同心同行」专业精神。双方会继续紧密合作，不断优化通关流程，守护国家南大门，共筑安全屏障。