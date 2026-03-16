元朗毒品快餐车撞低2途人 弃车逃走25岁男司机涉5宗罪落网今提堂

前日(14日)清晨，一辆平治私家车在大棠路横冲直撞，先后撞倒两名男途人及一部货车。肇事司机事后弃车逃去，警方在现场垃圾桶及车内分别发现81粒俗称「太空油」的怀疑依托咪酯烟弹、及一枝电子烟枪，合共市值共约22000元。元朗警区人员翻查大量闭路电视，包括「锐眼计划」安装的闭路电视，成功锁定一名疑犯，并于同日(14日)晚上在天水围拘捕一名25岁本地男子子，涉嫌「危险驾驶」、「交通意外不顾而去」、「驾驶没有登记车辆」、「没有第三者保险而使用车辆」及「贩卖危险药物」。他现正被扣留调查 ，案件于今日(16日)上午在屯门裁判法院提堂。

事发于14日清晨约五时，警方接获市民报案，指有一辆私家车沿大棠路往十八乡路方向行驶期间，思疑失控冲上安全岛并撞倒两名行人。涉事私家车其后继续行驶约50米，再撞向另一辆停泊于路边的货车。

涉车私家车司机其后弃车而逃，往裕景坊方向逃去，期间有途人目击该名私家车司机将一包物件弃置于附近的垃圾桶内。被撞倒的两名途人清醒但手部、脚部及腰部均有擦伤，并送往博爱医院治疗。

警方到场后，于裕景坊小巴站附近垃圾桶内检获一包透明胶袋内有78粒怀疑含有依托咪酯的烟弹，及后亦于涉事私家车内检获3粒怀疑含有依托咪酯的烟弹及一枝电子烟枪，合共市值共约22000元。