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荃湾2岁男童堕楼亡 女亲友悲恸认尸

突发
更新时间：11:41 2026-03-16 HKT
发布时间：11:41 2026-03-16 HKT

荃湾悠丽路恒丽园昨（15日）早上一名两岁男童由单位堕下平台，昏迷送院不治。警方经调查后，初步以「疏忽照顾儿童」拘捕男童父母。今（16日）早上4名女亲友，在探员陪同下到葵涌殓房认尸，逗留两小时后，一行四人离开，神情悲恸哀伤，令人心酸。

一行四名女亲友到殓房认尸。
一行四名女亲友到殓房认尸。
一行四名女亲友到殓房认尸。梁国峰摄
一行四名女亲友到殓房认尸。梁国峰摄

相关新闻：荃湾恒丽园2岁男童堕楼亡 客厅没装窗花 父母涉疏忽照顾儿童被捕

 

死者姓王，下周才满两岁，与47岁父亲、30岁母亲及其7岁哥哥同住恒丽园一单位。事发昨早10时许，死者与哥哥在客厅玩耍，母亲亦在客厅，父亲则在睡房休息，期间哥哥向母亲表示弟弟不慎堕楼，父亲闻讯后奔落大厦平台，发现爱儿倒卧平台位置，已无反应。

父亲立即带同儿子，自行截乘的士前往港安医院抢救，至早上11时41分证实男童伤重不治。由于肇事单位客厅位置未有装上窗花，相信男童意外由五楼堕落平台。

 

 

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