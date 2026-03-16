珍惜生命│大围美田邨31岁男子疑财困堕楼 送院不治

今（16日）清晨6时36分，大围美田邨美满楼，警方接获途人报案，指发现一名男子倒卧在上址对开，怀疑他从高处堕下。人员接报到场，31岁事主昏迷被送往威尔斯亲王医院治理，其后被证实死亡。人员经初步调查，相信事主由单位堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主受财务困扰。

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