珍惜生命│大围美田邨31岁男子疑财困堕楼 送院不治
更新时间：10:49 2026-03-16 HKT
发布时间：10:49 2026-03-16 HKT
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今（16日）清晨6时36分，大围美田邨美满楼，警方接获途人报案，指发现一名男子倒卧在上址对开，怀疑他从高处堕下。人员接报到场，31岁事主昏迷被送往威尔斯亲王医院治理，其后被证实死亡。人员经初步调查，相信事主由单位堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主受财务困扰。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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