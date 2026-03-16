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珍惜生命│大围美田邨31岁男子堕楼 送院不治

突发
更新时间：10:49 2026-03-16 HKT
发布时间：10:49 2026-03-16 HKT

今（16日）清晨6时36分，大围美田邨美满楼，警方接获途人报案，指发现一名男子倒卧在上址对开，怀疑他从高处堕下。人员接报到场，31岁事主昏迷被送往威尔斯亲王医院治理，其后被证实死亡。人员经初步调查，相信事主由单位堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk


 

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