两月内涉8宗店舖盗窃专偷剃须刀片咖啡胶囊 64岁本地汉落网

警方由今年1月18日至3月11日共接获八宗店铺盗窃报案，案件遍及全港多区，涉事财物总值约25000元。将军澳警区刑事调查队第三队经深入调查，翻查大量闭路电视片段后，成功锁定一名涉案男子。调查显示，该名男子主要以连锁零售店为目标，专门偷取剃须刀片及咖啡胶囊。

人员前日（14日）在秀茂坪区采取拘捕行动，在疑犯身上检获怀疑刚盗窃的失物，以涉嫌店铺盗窃拘捕该名64岁姓莫的本地男子，怀疑与多宗店铺盗窃案有关。行动中，人员在该名被捕人单位内成功检取部分赃物及犯案时所穿著的衣物。

警方提醒，店铺盗窃属刑事罪行，根据《香港法例》第210章《盗窃条例》第9条「盗窃罪」，一经定罪最高可判监10年。另外，若市民购买或接收盗窃赃物，亦有机会干犯《香港法例》第210章《盗窃条例》第24条处理赃物罪，一经定罪，最高可被判处监14年。警方呼吁市民，切勿因一时贪念以身试法，亦提醒店铺职员时刻保持警觉，如发现店铺有可疑人物出没，应即时联络警方。