Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两月内涉8宗店舖盗窃专偷剃须刀片咖啡胶囊 64岁本地汉落网

突发
更新时间：08:22 2026-03-16 HKT
发布时间：08:22 2026-03-16 HKT

警方由今年1月18日至3月11日共接获八宗店铺盗窃报案，案件遍及全港多区，涉事财物总值约25000元。将军澳警区刑事调查队第三队经深入调查，翻查大量闭路电视片段后，成功锁定一名涉案男子。调查显示，该名男子主要以连锁零售店为目标，专门偷取剃须刀片及咖啡胶囊。

人员前日（14日）在秀茂坪区采取拘捕行动，在疑犯身上检获怀疑刚盗窃的失物，以涉嫌店铺盗窃拘捕该名64岁姓莫的本地男子，怀疑与多宗店铺盗窃案有关。行动中，人员在该名被捕人单位内成功检取部分赃物及犯案时所穿著的衣物。

警方提醒，店铺盗窃属刑事罪行，根据《香港法例》第210章《盗窃条例》第9条「盗窃罪」，一经定罪最高可判监10年。另外，若市民购买或接收盗窃赃物，亦有机会干犯《香港法例》第210章《盗窃条例》第24条处理赃物罪，一经定罪，最高可被判处监14年。警方呼吁市民，切勿因一时贪念以身试法，亦提醒店铺职员时刻保持警觉，如发现店铺有可疑人物出没，应即时联络警方。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
20小时前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
17小时前
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
饮食
15小时前
在霍尔木兹海峡附近波斯湾航行的油轮。 路透社
伊朗局势｜特朗普促派舰赴霍尔木兹海峡护航 法国断言拒绝 日韩英态度审慎
即时国际
15小时前
纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧
纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧
食用安全
23小时前
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
即时中国
15小时前
氢能周五月登场 署长：香港要做「示范基地」连通内地与国际 推安全监管、绿氢认证与产业落地
社会资讯
1小时前
「御用菲佣」屡演TVB剧身世可怜 患癌切除乳房化疗后为养孙女即开工 曾遭生母罐头刀插脚
「御用菲佣」屡演TVB剧身世可怜 患癌切除乳房化疗后为养孙女即开工 曾遭生母罐头刀插脚
影视圈
12小时前
陈展鹏秘搬超豪华独立屋 全屋智能设计24小时监控私隐度高 拥巨型花园环境宽敞舒适
陈展鹏秘搬超豪华独立屋 全屋智能设计24小时监控私隐度高 拥巨型花园环境宽敞舒适
影视圈
15小时前