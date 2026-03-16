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警新界北打击酒驾及交通违例 拘捕4名男子 包括一名通缉人士

突发
更新时间：06:50 2026-03-16 HKT
发布时间：06:50 2026-03-16 HKT

新界北总区交通部执行及管制组特遣队于15日至16日凌晨在区内展开代号「追捕者」（QUICKCHASER）的行动，以打击酒后驾驶、毒后驾驶及其他交通违例事项。行动中，人员共拘捕4名本地男子，他们年龄介乎28至61岁。

行动期间，人员于在区内截停多辆行车不稳的车辆，并对司机进行酒精呼气测试。当中，两名分别61岁姓林和42岁姓沈本地男司机分别于周日（15日）凌晨在元朗体育路及青山公路新墟段被发现未能通过酒精呼气测试，两名司机涉嫌「酒后驾驶」被捕，两人已获准保释候查，须于四月中旬向警方报到。此外，人员亦在十八乡交汇处截停一辆私家车，发现一名52岁姓陈男司机为被通缉人士。

警新界北打击酒驾及交通违例 拘捕4名男子 包括一名通缉人士。警方图片
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警新界北打击酒驾及交通违例 拘捕4名男子 包括一名通缉人士。警方图片
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此外，人员于周一（16日）凌晨在八乡锦田公路设置路障并发现一辆形迹可疑的电单车，遂将其截停调查。经初步调查后，该名28岁姓刘电单车男司机涉嫌「驾驶未获发牌照的车辆」及「驾驶时没有第三者保险」被捕，现正被扣留调查。

警方重申，「醉酒驾驶」、「驾驶未获发牌照的车辆」及「驾驶时没有第三者保险」乃严重罪行，一经定罪，可处停牌、罚款一万港元及监禁十二个月。警方会继续加强执法，打击相关罪行，呼吁驾驶人士切勿以身试法。

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