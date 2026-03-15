珍惜生命｜慈云山15岁少女堕桥 多处骨折送院
更新时间：23:48 2026-03-15 HKT
发布时间：23:48 2026-03-15 HKT
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慈云山发生堕楼案。周日（15日）晚上10时许，警方接获途人报案，指一名女子倒卧在毓华街慈云山巴士总站对出惠华街行人路，怀疑由高处堕下。
救援人员赶至，该名15岁女童半清醒，由救护车送往伊利沙伯医院治理，她盘骨及右腿多处骨折留医。经初步调查，相信女童从附近一行人天桥堕下。
警方初步调查，女童53岁母亲透露与女儿关系并不和睦，近期曾多次发生争执。母亲要求女儿减少使用手机的时间，双方关系进一步恶化。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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