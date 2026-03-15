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旺角男子街头遭按摩女郎兜搭 沐浴后揭近$8万金链人民币被偷 警缉3男女

突发
更新时间：20:40 2026-03-15 HKT
发布时间：18:17 2026-03-15 HKT

今日（15日）下午4时许，一名中年男子向警方报案，指在旺角弥敦道607号新兴大厦一单位接受按摩服务，其后发现一条约值7万元的金链及4000元人民币不翼而飞，怀疑被人盗去。警方接报到场调查，并在附近兜截，暂未发现涉案女贼，初步调查怀疑案件涉及3人，暂列「盗窃」案，交由旺角警区刑事调查队跟进。

据了解，事主为一名56岁姓何男子，他在咸美顿街休憩花园被一名黑发女子兜搭，声称可提供按摩服务，双方议好价钱，一同到新兴大厦一单位。何将一条约值7万元的金颈链及放有4000元人民币的银包放下，并到浴室洗澡，讵料淋浴后发现财物被偷，而黑发女子亦失去踪影。警方翻查附近闭路电视，发现何男沐浴期间，有一对男女曾进入单位，之后与黑发女子离开。

现场为旺角新兴大厦。黄文威摄
现场为旺角新兴大厦。黄文威摄
警方接报到场调查，正追缉涉案3人。黄文威摄
警方接报到场调查，正追缉涉案3人。黄文威摄

 

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