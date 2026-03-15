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珍惜生命｜油塘海傲湾33岁女子堕楼 送院后不治

突发
更新时间：18:04 2026-03-15 HKT
发布时间：18:04 2026-03-15 HKT

今日（15日）中午12时许，警方接获油塘鲤鱼门径1号海傲湾的保安报案，指一名女子倒卧平台，昏迷不醒，怀疑她从高处堕下。

救援人员到场将她送往联合医院抢救，可惜最终不治。警方于现场没有检获遗书，经初步调查，相信事主为一名33岁姓孔女子，她从上址一单位堕下，其死因有待验尸后确定。据了解，她有情绪病纪录，近日因工作问题不开心。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

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