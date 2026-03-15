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警破沙田村屋毒品仓 检2000万元可卡因 拘一男

突发
更新时间：12:36 2026-03-15 HKT
发布时间：12:36 2026-03-15 HKT

警方毒品调查科经过深入调查，本月14日突击搜查沙田一间村屋，检获约24公斤思疑可卡因，市值约港元2000万元，拘捕一名28岁男子，明（16日）天在沙田裁判法院提堂。

被捕男子姓区，报称无业。毒品调查科行动组高级督察陈源勲表示，毒品调查科成功锁定一个贩毒集团，涉嫌利用沙田一间村屋作为毒品储存仓库，昨凌晨时份，探员在村屋外截查一名本地男子，身上搜出三包怀疑可卡因。

其后人员将该男子押返村屋单位进行调查，再在单位内检获24砖，每砖约重一公斤的怀疑可卡因。探员随即以「贩运危险药物」罪名将他拘捕。

经初步调查，警方相信有人受到贩毒集团的招聘以金钱利诱，铤而走险，接受贩毒集团指示作为仓管及毒品派送员的工作。警方相信今次的行动成功堵截了该批毒品流入市面。

最后，警方必须强调，贩毒系严重的罪行，根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁。贩毒除了令你负上刑责，亦会令你前途尽毁，断送光阴，呼吁市民切勿以身试法。

 

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