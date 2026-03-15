珍惜生命｜长沙湾海丽邨六旬男自缢 儿子发现惜太迟
更新时间：03:48 2026-03-15 HKT
发布时间：03:48 2026-03-15 HKT
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周六（14日）晚上10时许，警方接获一名男子报案，指其姓袁（64岁）父亲在海丽邨海智楼一单位的房间内，怀疑以一条尼龙绳上吊，儿子随后将其解下。
人员接报到场，男子昏迷被送往明爱医院治理，其后被证实死亡。警方于现场检获遗书。死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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