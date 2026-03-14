深水埗后巷11病猫被困铁笼1猫死亡 警拘猫主及南亚汉 疑被迫搬家无力饲养

深水埗今日（3月14日）下午有11只长毛猫被发现困于后巷两个铁笼内，精神萎靡且卫生恶劣，警方到场调查后，拘捕61岁姓张男猫主，以及协助弃猫的46岁南亚汉，涉嫌残酷对待动物。爱协回复查询时表示，猫只品种为混种长毛猫，其中一只猫经抢救后惜告不治。

据悉，猫主因猫只有疾病而弃养。另有街坊透露，猫主为独居保安，原本租住一房一厅单位，他爱猫成痴且未为宠物猫绝育，导致数量由6只繁衍至11只，引起恶臭被业主要求搬出。由于新居面积较小，无法容纳猫只，男子便打算今日寻找他人接手，其间将猫只放在后巷铁笼内，途人发现猫只惨况，揭发事件。

事发于深水埗荔枝角道近北河街一后巷，今日（3月14日）下午2时许有人报案，表示发现11只猫被困两个笼内。警员接报赶至，并召爱护动物协会到场协助。警方调查后，拘捕61岁姓张男猫主，以及协助弃猫的46岁孟加拉裔男子，涉嫌残酷对待动物，爱协亦将猫只带走检查。据悉，猫主因猫只有疾病而弃养，案件由深水埗警区刑事调查队第六队跟进。

爱协回复查询时表示，今日下午深水埗警区转介一宗怀疑残酷对待动物案件，指有人在在深水埗荔枝角道300号后巷，用水冲洗装有猫只的猫笼。爱协督察到达后巷现场，发现有两个装有猫的黑色折笼，共有11只混种缅因猫。

大部分猫只健康状况一般，其中一只身体正在抽搐及奄奄一息，随即爱协督察送往青衣中心治理，可惜到达时已发现死亡。警方经调查后拘捕一名猫主，在后巷现场余下的10只猫由警方检取及交予爱协督察送往中心接受详细检查。

现场所见铁笼内长毛猫精神萎靡，毛发肮脏打结，衞生情况恶劣。有得悉内情的街坊表示，涉案男子任职保安，原本租住附近大厦一间一房一厅单位。他独居，爱猫成痴，最初只是养了6只长毛猫，每只花费约万元，但由于猫只未有绝育，因而繁衍至11只，令单位传出恶臭。

业主见状要求男子迁出，男子转租另一㓥房。由于新居面积变细，无法再容纳猫只，街坊建议他寻找其他人接手饲养，或向猫义工或动物组织求助。至今日，男子打算寻找他人接手，其间将猫只放在后巷铁笼内，最后途人发现猫只惨况，揭发事件。