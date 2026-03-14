油麻地猫店长疑抓伤人 遭举起粗鲁掟落地 邻舖职员疑虐畜被捕
更新时间：17:30 2026-03-14 HKT
发布时间：17:30 2026-03-14 HKT
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油麻地西贡街一间五金舖的猫店长疑遭邻舖男职员举起掟落地，警方到场翻查附近闭路电视，并以涉嫌虐畜拘捕一名46岁男子。
事件发生于今日（14日）早上11时许，警方接获途人报案，指有猫怀疑在炮台街及西贡街交界遭人不恰当对待。人员接报到场调查，以涉嫌残酷对待动物拘捕一名46岁姓徐男子，他现正被扣留调查，案件交由油尖警区刑事调查队第四队跟进。
据了解，被人虐待的猫为西贡街一间五金舖的猫店长「老表」，雄性，大约2岁。「老表」个性活泼好动，深得附近店舖职员喜爱。消息指，「老表」今日走到附近一间店舖，其间该名男职员被「老表」抓伤，一时情绪激动才将猫掟落地。
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