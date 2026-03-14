天水围天晴邨21岁女堕楼 当场死亡
更新时间：17:06 2026-03-14 HKT
发布时间：17:06 2026-03-14 HKT
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天水围天晴邨晴喜楼，今日（3月14日）下午2时许警方接获保安报案，指发现一名女子倒卧在上址对开。警员接报到场，现场证实女子死亡，初步调查相信她从上址一房间堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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