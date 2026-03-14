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珍惜生命│大围金狮花园20岁青年堕楼 送院不治

突发
更新时间：16:46 2026-03-14 HKT
发布时间：16:46 2026-03-14 HKT

今(14日)中午12时03分，大围翠田街5至7号金狮花园，有住客报案指一名男子倒卧在上址平台，怀疑由高处堕下。人员接报到场，男事主昏迷被送往威尔斯亲王医院治理，其后被证实死亡。人员经初步调查，相信姓关（20岁）青年由天台堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主有情绪病纪录。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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