珍惜生命│大围金狮花园20岁青年堕楼 送院不治

今(14日)中午12时03分，大围翠田街5至7号金狮花园，有住客报案指一名男子倒卧在上址平台，怀疑由高处堕下。人员接报到场，男事主昏迷被送往威尔斯亲王医院治理，其后被证实死亡。人员经初步调查，相信姓关（20岁）青年由天台堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主有情绪病纪录。

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