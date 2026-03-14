好市民奖｜港男无惧台风驾艇救起3遇溺者 屈臣氏外籍高层勇救堕海女子

香港警务处今日（14日）举行「好市民奖颁奖典礼2025」，嘉许80名好市民协助警方防止及侦破罪案，其中36岁电工梁浩贤于去年9月超强台风桦加沙袭港期间，与父亲驾驶小艇在柴湾海面工作，其间发现防波堤有一家三口遭巨浪卷走，遂驶艇靠近涉事海面尝试救人，最终救起堕海者，避免一场悲剧发生。另外，屈臣氏集团欧洲健康与美容业务行政总裁Ed van de Weerd亦获颁好市民奖，他去年11月到港公干期间勇救堕海女子。

今届80名获嘉许的好市民协助警方防止及侦破罪案中，涉及寻找失踪人士及拯救生命有18人（22.5%），盗窃案有17人（21.3%）、非礼及窥淫案有9人（11.3%）、诈骗案有11人（13.8%），以及刑事毁坏、袭击和非法入境等其他案件有25人（31.3%）。

最年长的得奖人是81岁黎观煌，他在去年3月接到骗徒来电冒认是其女婿，声称被警方拘捕，急需8万元保释金。黎先生感到可疑并向女儿查问，发现事件是骗案，其后再接获骗徒来电要求见面缴金款项。他立即报警求助，并配合警方行动，假装应约缴款，最终协助警方拘捕两名疑犯。

最年轻的得奖人是一名10岁小学生，他去年4月放学途经屋邨花槽时发现怀疑毒品，马上带到警署报案，有效阻止可疑物品落入他人手中进行不法行为，同时展现他超越年龄的警觉性。

此外，今届共有10间机构获「好机构奖」提名，最终大会评审选出包括蚂蚁集团、香港城市大学等6间，表扬他们致力击持警队宣传防骗防罪信息及侦查罪案，与警方携手合作推动「好市民精神」。

周一鸣：感谢得奖者在关键一瞬间伸出援手

警务处处长周一鸣致辞表示，「好市民奖励计划」自1973年创办至今，累计嘉许近4800位好市民，充分展现香港市民守望相助、见义勇为的精神。他感谢得奖者在关键「一瞬间」伸出援手，作出正确选择，体现今届主题「好市民•一瞬间•凝力量」。他提到，「一瞬间」的冷静判断，有助避免堕入骗徒陷阱，呼吁市民善用警方推出的流动应用程式「防骗视伏App」识别可疑来电和网站，披露个人或帐户资料前，或涉及金钱交易时，应「停一停、谂一谂」。



周一鸣又指，今年获表扬的6间得奖「好机构」，积极履行企业社会责任，将防骗、禁毒信息带入社区，支持警队工作。他表示，警队会继续致力与市民、机构和社会各界持份者携手合作，将「一瞬间」的善行，凝聚成持久守护家园的强大力量。



另一主礼嘉宾，香港中华总商会（中总）会长蔡冠深指出，好市民奖得主来自不同行业和背景，他们同样愿意担当「守护者」的角色，协助警方防止罪案，而中总将继续鼓励商界推动好市民精神，使香港成为市民安居乐业的地方。扑灭罪行委员会委员何宗慈表示，只要市民在关键时刻多问一句、多走一步，就能凝聚力量，成为警方打击罪案、拯救生命的最强后盾。