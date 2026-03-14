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元朗平治「打保龄」连撞伤两途人 司机弃车而逃 警检大批依托咪酯烟弹

突发
更新时间：07:19 2026-03-14 HKT
发布时间：07:19 2026-03-14 HKT

元朗街头凌晨发生车祸，疑涉及受规管药物交易。今日（14日）凌晨5时许，一辆平治私家车在大棠路横冲直撞，先后撞倒两名途人及一部货车。肇事司机事后弃车逃去，警方在现场垃圾桶发现大批俗称「太空油」的怀疑依托咪酯。

平治失控连撞两人　伤者倒卧血泊司机

事发于凌晨约5时40分，一辆平治私家车沿元朗大棠路行驶，当驶至近教育路及裕景坊交界时，车辆突然失控，如「保龄球」般撞向正在过路的两名男途人。由于撞击力猛烈，两名伤者当场倒地受伤。其后平治再冲前15米，撞到一部货车的车尾。

现场目击者指，车祸发生后，涉事平治司机未有停车察看伤者，反而立即开门弃车，消失于附近巷弄中。从现场所见，肇事平治私家车撞至车牌甩脱，车头受损。

垃圾桶藏80包「太空油」烟弹　警犬出动搜毒

警员接报赶抵封锁现场，在附近一带展开地毯式搜查。随后，警员在路边一个垃圾桶内，搜获大约80包怀疑依托咪酯（俗称「太空油」）。警方怀疑该辆私家车为「毒品快餐车」，而涉案药物与逃走司机有直接关系，遂派出缉毒犬到场对车厢进行进一步搜证。

两伤者送院救治 一货车被撞及

两名受伤男途人为南亚裔人士，分别36岁及23岁，两人均清醒由救护车送院治理。而被撞及的40岁姓李货车司机则没有受伤。

警方目前正全力追缉该名涉案司机，并调查该批药物的来源及去向。案件列作「交通意外有人受伤—肇事后不顾而去」及「发现怀疑毒品」处理，交由元朗警区刑事调查队跟进。

 

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