Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘老翁过路挨的士撞 头破血流昏迷送院抢救

突发
更新时间：00:29 2026-03-14 HKT
发布时间：00:29 2026-03-14 HKT

观塘发生严重交通意外。一名老翁在协和街过路期间，遭一辆行驶中的的士撞倒，老翁当场受重创昏迷，由救护车送往伊利沙伯医院救治。事后警方封锁现场，调查事故原因。

事发于周五（13日）晚上约9时57分，一辆的士沿观塘协和街行驶，当驶至与月华街交界时，怀疑避让不及，撞倒一名正在过路的老翁。现场消息指，撞击力相当猛烈，老翁头部及全身多处受伤，血流披面，随即陷入神志不清状态。

涉事的士停在路中，警员向司机了解事发经过。网上图片
涉事的士停在路中，警员向司机了解事发经过。网上图片
涉事的士停在路中，警员向司机了解事发经过。网上图片
涉事的士停在路中，警员向司机了解事发经过。网上图片

救护员接报赶抵现场后，立即为伤者进行急救，期间需为其戴上颈箍固定伤处，并使用氧气罩协助呼吸。伤者随后被送往伊利沙伯医院接受进一步抢救。

意外发生后，警方封锁协和街部分路段进行调查，路上留有血迹及伤者的个人物品。涉事的士停在路中，警员向司机了解事发经过。受事件影响，现场交通一度受阻。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
6小时前
聋哑女陈美华(左)争公屋业权获判胜诉拥38%业权，女保安萧荣娟须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费。
02:17
聋哑女陈美华争公屋业权胜诉 获判拥38%业权 女保安须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费
社会
8小时前
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
9小时前
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
影视圈
6小时前
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
影视圈
7小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜美军KC-135加油机在伊拉克坠毁 机上6人全罹难｜持续更新
即时国际
2小时前
两餸饭又赢老字号？！权发小厨极速接手鲗鱼涌生记粥面旧舖 惟街坊1原因唔睇好…
两餸饭又赢老字号？！权发小厨极速接手鲗鱼涌生记粥面旧舖 惟街坊1原因唔睇好…
饮食
8小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
2026-03-12 18:58 HKT
慈云山私楼塞屎渠 管理处贴奇葩罪证示众 网民群情汹涌围攻缺德「塞主」｜Juicy叮
慈云山私楼塞屎渠 管理处贴奇葩罪证示众 网民群情汹涌围攻缺德「塞主」｜Juicy叮
时事热话
9小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT