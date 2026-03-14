观塘老翁过路挨的士撞 头破血流伤重不治 司机涉危驾被捕

观塘发生严重交通意外。一名七旬老翁在协和街过路期间，遭一辆行驶中的的士撞倒，老翁当场受重创昏迷，由救护车送往伊利沙伯医院救治，惜告不治。警方今日（14日）下午在牛头角区拘捕54岁姓张的士司机，涉嫌「危险驾驶引致他人死亡」，他现正被扣留调查。

事发于周五（13日）晚上约9时57分，一辆的士沿观塘协和街往秀茂坪方向行驶，当驶至与月华街交界时，怀疑避让不及，撞倒一名正在过路的75岁姓周老翁。现场消息指，撞击力相当猛烈，老翁头部及全身多处受伤，血流披面，随即陷入神志不清状态。

涉事的士停在路中，警员向司机了解事发经过。网上图片

涉事的士停在路中，警员向司机了解事发经过。网上图片

救护员接报赶抵现场后，立即为伤者进行急救，期间需为其戴上颈箍固定伤处，并使用氧气罩协助呼吸。伤者随后被送往伊利沙伯医院接受进一步抢救，其后被证实死亡。

意外发生后，警方封锁协和街部分路段进行调查，路上留有血迹及伤者的个人物品。涉事的士停在路中，警员向司机了解事发经过。受事件影响，现场交通一度受阻。