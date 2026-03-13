观音借库｜红磡观音庙外逾千人轮候 善信冀世界和平：唔好打仗，个个有工返

周六（3月14日）是农历正月廿六「观音开库」之日，传统上踏入子时一刻（即3月13日周五晚11时），善信便可进入各大观音庙向观音借库，祈求新一年财运亨通、万事皆成。其中将会通宵开放的借库热点之一红磡观音庙，周五入夜起逾千市民络绎不绝到场，到香烛舖购买衣宝线香等，并到佛光街球场轮候，等候进场一刻，秩序良好。有通宵轮候的前排善信表示，自己去年受庇佑避过一劫，希望新一年观音能继续保佑世界和平，「唔好打仗」。

排前排的丽姐住在爱民邨，过去起码30多年都有维持向观音借库的传统，「年年都有嚟，有借有还，身体健康」 。丽姐又忆述，去年曾经遇过有铁枝从高处堕下，当时她和朋友同行，朋友被波及头伤，而自己则幸运避过一劫，直言「观音娘娘庇佑，唔系观音娘娘我旧年已经上咗天堂」 。她亦希望观音娘娘能保佑「世界和平，唔好打仗，香港有得食有得住，生意个个兴隆，个个有工返有钱赚」。

在另一排排头位的麦生，自周四（3月12日）晚已开始通宵排队「瞓咗一晚」。他表示，过去10年都有向观音借库，去年也是前排位置，借了「二亿八千万」，希望今年也能顺利借库，求得身体健康及出入平安，「最希望都系身体好」。

最后，麦先生向观音借到「一亿八千万」，少于「二亿八千万」。他说，借到金额多少无所谓，「如果数额少，代表你已经够钱用」，未尝不是好事。谈到香港整体经济情况，麦先生指现时大环境差，希望未来一年会逐渐好转。

身兼华人庙宇委员会财务及管理小组主席、会德丰地产副主席黄光耀亦都来到「借库」，更自制了一张「六十六亿六千万」的大型字条道具。他说，每年观音借库都是十分热闹的活动，吸引了许多善信到场，他祝愿大家来年财源广进，身体健康，心想事成。

信众郭女士与女友人一起前来，向观音借库。她接受传媒访问表示，今年向观音借了「三亿八千万」，数额与去年数额一样。她表示，自己每逢初一都来上香，形容自己「好诚心」，认为「只要够诚心，你想甚么，就会有甚么」。她祝大家身体健康，马上行好运。

另一位善信张女士表示，年年向观音借库，心情兴奋，她今年主要祈求身体健康，家中各人顺利。她称，今年向观音所借到金额是去年的一半，但未有透露具体金额。

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警方早前表示，红磡观音庙「观音开库」将于3月13日晚上11时起，通宵开放至3月14日晚上8时，供市民游客参拜。为保障公众安全，警方作出特别人流管理及交通安排，其中3月13日下午4时开始直至活动结束，差馆里、获嘉道、观音街及平治街将临时改道或封闭，驾驶人士请留意交通标志及现场警方指示。

另外，现场亦设置了关爱区，位于观音庙旁的香港考评局外行人路，提供座位予70岁或以上长者、行动不便或其他有需要人士使用，有需要市民可与现场警务人员联络，警方会根据现场情况安排轮候。