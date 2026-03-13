骗徒扮大耳窿追数涌现 警两星期接87宗查询 有教师上当失万元

警方今日（3月13日）在社交平台呼吁，慎防有骗徒自称为债主，以说出个人资料为要胁，迫使根本没有欠债的市民出于忧心下自行过数。最近两星期，警方反诈骗协调中心接获多达87宗相关查询，当中一名41岁教师堕入上述骗局，损失约1万元。

该名41岁教师接获自称「财务公司」的陌生来电，对方准确说出其姓氏及身份证号码，声称受客户委托追讨欠债。事主清楚自己从未拖欠任何债务，当场未有理会。同日稍后，事主再收到陌生WhatsApp讯息，要求他还债并附上收款银行帐户。

警方呼吁市民慎防近期有骗徒假扮债主追数。FB：香港警察

事主因工作繁忙，一时怀疑自己是否忘记欠款，加上对方掌握准确个人资料，便转帐约1万元。其后，骗徒再发讯息给事主，指经与「律师行」核数后，确认仍欠约3万元，要求他继续还款。事主上网搜寻，发现根本没有该律师行，立即察觉有异，报警求助。

警方呼吁市民如收到类似讯息，应保持冷静，不要即时回应或转帐；随后主动查证及再三核实，切勿轻信对方身份，强调骗徒有机会是通过非法手段取得其个人资料。如有怀疑，可致电「防骗易热线18222」查询。