元朗公路4车相撞包括两巴士 约20人轻伤 交通大挤塞车龙逾6公里

突发
更新时间：20:18 2026-03-13 HKT
发布时间：19:24 2026-03-13 HKT

元朗公路往屯门方向近博爱医院，今日（3月13日）晚上近7时发生4车相撞意外，依次为一部货车，两部巴士及一部私家车。车祸造成约20名男女受轻伤，包括私家车司机。警方消防赶至救援，原因仍在调查。

车祸期间，现场一段元朗公路部份行车线封闭，通往十八乡交汇处的支路亦已封闭，交通非常挤塞，截至晚上8时15分车龙超过6公里，龙尾延至米埔新村。

