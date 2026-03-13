入境处伙多部门反黑工 一周拘17人包括12名非法劳工

入境事务处于3月6日至12日，在全港多区打击非法劳工，包括「曙光行动」、联同食物环境卫生署及康乐及文化事务署执行的「惊愕行动」，以及联同香港警务处执行的「冠军行动」。行动中，调查人员搜查了多个目标地点，包括食肆及货仓等，共拘捕12名怀疑非法劳工、4名涉案雇主及1名涉嫌逾期逗留人士。

被捕的怀疑非法劳工为1男11女（27至62岁），当中3名女子持有不允许雇佣工作的担保书（俗称「行街纸」），另有4名女子涉嫌行使及管有怀疑伪造身份证。涉案雇主为3男1女（42至67岁），调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。

入境处呼吁，市民可使用举报专线3861 5000、传真2824 1166、电邮（[email protected]）、或登入入境处网址利用「网上举报违反入境条例罪行」表格，向入境处举报雇用非法劳工活动。