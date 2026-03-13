Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

39只濒危龟及蜥蜴被塞入寄舱行李 由南非经阿联酋抵港 26岁男被拘控

更新时间：18:38 2026-03-13 HKT
发布时间：18:38 2026-03-13 HKT

一名26岁的男旅客昨日（3月12日）从南非经阿联酋杜拜飞抵本港，他于机场入境大堂被海关人员截停，清关检查后关员在其寄舱行李中的两件衣服及三个胶樽内，发现14只龟及及25只蜥蜴，共约值78万元。经渔农自然护理署人员查验后，怀疑该批龟及蜥蜴属《濒危野生动植物种国际贸易公约》所列明的濒危物种，在本港受《保护濒危动植物物种条例》所管制。

海关人员遂把他拘捕，案件已转交渔护署跟进，被捕男子将会被控一项非法进口附录II濒危物种罪及一项残酷对待动物的罪名。

部分检获的怀疑受管制属濒危物种蜥蜴。
部分检获的怀疑受管制属濒危物种蜥蜴。

根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人如非按照《条例》规定进出口或管有濒危物种均属违法，一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。

同时，根据《防止残酷对待动物条例》（第169章），任何人因胡乱或不合理地作出或不作出某种作为而导致任何动物受到任何不必要的痛苦，即属违法。一经定罪，最高可被判罚款20万元及监禁3年。

市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑私烟活动。

部分检获的怀疑受管制属濒危物种龟。
部分检获的怀疑受管制属濒危物种龟。

