海关连续一周打击「飞机猪」检$250万私烟 10旅客被捕罪成囚3至6个月
更新时间：18:05 2026-03-13 HKT
香港海关3月3日至11日展开代号「晴空」的执法行动，打击航空旅客走私香烟及相关私烟贮存仓库，并于3月11日在机场拘捕10名进口及管有未完税香烟入境的航空旅客（29至63岁），并在他们个人行李内检获共约55万支未完税香烟，约值250万元，应课税值约180万元。
涉案10名旅客因进口及管有未完税香烟，违反《应课税品条例》，昨今两日（3月12日及13日）在西九龙裁判法院被判处监禁3至6个月。海关欢迎裁决，监禁刑罚具相当阻吓作用，并充分反映罪行的严重性。
海关提醒市民及旅客，根据《条例》，香烟属应课税品。任何人士若进口、处理、管有、售卖或购买私烟，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。
市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑私烟活动。
