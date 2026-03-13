Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

续有6巴裔假难民激烈反抗遣返 入境处再派员登专机押解

突发
更新时间：17:39 2026-03-13 HKT
发布时间：17:39 2026-03-13 HKT

入境事务处昨天（3月12日）派遣人员执行代号为「逐影」的登机押解遣返行动，顺利将6名免遣返声请不获确立人士强制遣返巴基斯坦。他们全为男性非法入境者，部分曾犯刑事罪入狱及已刑满出狱。由于相关声请人曾多次拒绝接受遣返安排，并在过往遣返行动中激烈反抗，入境处决定派员登机押解以强制遣返。

入境处强调，一直致力将免遣返声请不获确立者尽快遣送离港，以维持有效的出入境管制和保障公众利益。由于香港与巴基斯坦未有直航班次，遣送巴基斯坦籍声请人回国必须透过中转机场转机。为加大遣送力度，继去年11月首次执行代号为「逐影」的登机押解遣返行动，入境处再次安排特别专机从香港前往广州白云国际机场，再转乘商业航班前往巴基斯坦，执行登机押解遣返行动。

相关报道：6巴汉多次激烈反抗遣返 入境处派员登机押解 首派专机经广州强制遣返

入境处人员于特别专机起飞前作最后准备。入境处图片
入境处人员于特别专机起飞前作最后准备。入境处图片

入境处成功于本次行动中，强制遣送6名免遣返声请不获确立人士回国，并顺利将其移交予相关政府机关，显著提升遣送效率和成本，并展现入境处提速遣送声请不获确立人士的坚定决心。

根据自2022年12月7日起生效的更新遣送政策，入境处一般可在声请人的司法覆核个案被高等法院原讼法庭拒绝后，执行相关遣送行动，从而提高遣送声请不获确立者的效率及加大遣送力度。

入境处会继续致力研究不同可行方案以加快遣返免遣返声请不获确立者，及与相关单位积极协调以优化遣返路线及行动流程，并积极与声请人主要来源国的政府、航空公司及其他政府部门保持密切联系，采取一切合适措施将免遣返声请不获确立人士尽快遣离香港。

被遣返人士在入境处人员押送下离港。入境处图片
被遣返人士在入境处人员押送下离港。入境处图片

