鸭脷洲邨因爆水管全邨停食水 水务署料翌日凌晨完成抢修

水务署表示，今日（13日）近中午接报称鸭脷洲桥道有水管渗漏，经了解后确认涉事水管为一条直径400毫米的食水供水管，用作供应食水予鸭脷洲邨。署方工程团队正全力抢修水管，争取明日（14日）凌晨完成工程并恢复供水。受事故影响，鸭脷洲桥道东行部分慢线须暂时封闭，以配合工程。

有地区人士表示，水务署人员事发后已到场关水掣，爆水管位置已停止涌水。停水范围涉及鸭脷洲邨全部大厦，水务署已安排水车及水箱到场，供居民应急取水。

房署资料显示，鸭脷洲邨共有8座大厦，截至去年12月31日，屋邨有约4300户，认可人口约1.1万人。