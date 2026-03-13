鸭脷洲邨因爆水管全邨一度停食水 水务署提早完成抢修
更新时间：19:36 2026-03-13 HKT
发布时间：15:18 2026-03-13 HKT
发布时间：15:18 2026-03-13 HKT
水务署表示，今日（13日）近中午接报称鸭脷洲桥道有水管渗漏，经了解后确认涉事水管为一条直径400毫米的食水供水管，用作供应食水予鸭脷洲邨。署方工程团队其后到场抢修，工程原定于明日（14日）凌晨才完成，至傍晚水务署更新，称抢修已经完工，食水供应已于下午6时半陆续恢复，署方感谢受影响市民的体谅。
爆水管期间，鸭脷洲桥道东行部分慢线须暂时封闭，以配合工程。有地区人士表示，水务署人员事发后已到场关水掣，爆水管位置已停止涌水。停水范围一度涉及鸭脷洲邨全部大厦，水务署曾安排水车及水箱到场，供居民应急取水。
房署资料显示，鸭脷洲邨共有8座大厦，截至去年12月31日，屋邨有约4300户，认可人口约1.1万人。
最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
2026-03-12 18:58 HKT
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT