上水货车撼夹斗车 司机一度被困
更新时间：14:05 2026-03-13 HKT
发布时间：14:05 2026-03-13 HKT
发布时间：14:05 2026-03-13 HKT
今（13日）午1时许，一辆货车沿宝石湖路行驶，至彩园路交界时猛撼前面夹斗车车尾，货车车头损毁严重，司机一度被困，他负伤致电报警，由救护车送院治理。
据了解，夹斗车依灯号停下，约四分钟后肇事货车直撼而来，将夹斗车推前一米。初步怀疑肇事货车司机瞌睡肇事。
因交通意外，宝石湖路(往文锦渡方向)近彩园路的全线现已封闭。驾驶人士请考虑改用其他道路，同时，宝⽯湖路和彩园路交界的部份⾏⾞线现已封闭。驾驶⼈⼠只可使⽤余下⾏⾞线⾏⾞，现时上址交通繁忙。
最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
2026-03-12 16:50 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT