上水货车撼夹斗车 司机一度被困

今（13日）午1时许，一辆货车沿宝石湖路行驶，至彩园路交界时猛撼前面夹斗车车尾，货车车头损毁严重，司机一度被困，他负伤致电报警，由救护车送院治理。

据了解，夹斗车依灯号停下，约四分钟后肇事货车直撼而来，将夹斗车推前一米。初步怀疑肇事货车司机瞌睡肇事。

因交通意外，宝石湖路(往文锦渡方向)近彩园路的全线现已封闭。驾驶人士请考虑改用其他道路，同时，宝⽯湖路和彩园路交界的部份⾏⾞线现已封闭。驾驶⼈⼠只可使⽤余下⾏⾞线⾏⾞，现时上址交通繁忙。