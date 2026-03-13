有片︱大角咀货车尾门未关好　男途人被击中倒地

货车尾门未关好，变成掌掴途人的巨型巴掌！昨（12日）中午12时05分，一辆密斗货车沿大角咀塘尾道左转洋松街时，尾门未能关上，右边尾门在途中打开，司机懵然不知。

货车驶入洋松街时，尾门击中一名站在马路边的男子，他如被巨型巴掌掴中一样应声倒地，幸伤势不重自行爬起身，涉事货车未有停下，转入松树街而去，该男子仍一脸迷茫，目击事发经过的男子走来向他解释，他是被货车尾门打中。

警方称，昨日（12日）中午12时21分，姓黄（50岁）男司机将货车停在大角咀洋松街路边，而姓梁（62岁）男司机则将另一部货车停在黄的车后，其间梁司机开门落货，另一部货车沿洋松街东行驶至，疑尾门未关好，撞到黄男的货车，再撞低梁男，梁脚及肩膊受伤，二人报警求助，梁男拒绝送院，警正追缉涉案货车司机。