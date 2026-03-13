Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片︱大角咀货车尾门未关好　男途人被击中倒地

突发
更新时间：12:08 2026-03-13 HKT
发布时间：12:08 2026-03-13 HKT

货车尾门未关好，变成掌掴途人的巨型巴掌！昨（12日）中午12时05分，一辆密斗货车沿大角咀塘尾道左转洋松街时，尾门未能关上，右边尾门在途中打开，司机懵然不知。

货车驶入洋松街时，尾门击中一名站在马路边的男子，他如被巨型巴掌掴中一样应声倒地，幸伤势不重自行爬起身，涉事货车未有停下，转入松树街而去，该男子仍一脸迷茫，目击事发经过的男子走来向他解释，他是被货车尾门打中。

警方称，昨日（12日）中午12时21分，姓黄（50岁）男司机将货车停在大角咀洋松街路边，而姓梁（62岁）男司机则将另一部货车停在黄的车后，其间梁司机开门落货，另一部货车沿洋松街东行驶至，疑尾门未关好，撞到黄男的货车，再撞低梁男，梁脚及肩膊受伤，二人报警求助，梁男拒绝送院，警正追缉涉案货车司机。

 

 

DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
郑少秋疑因丧女神隐3年 珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人 粉丝心酸：边看边落泪
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
