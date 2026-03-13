Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

山顶缆车昨完成保养工程 今早重开因电脑故障一度暂停服务 500人排队等上山

突发
更新时间：11:19 2026-03-13 HKT
发布时间：11:19 2026-03-13 HKT

山顶缆车刚于3月9日至12日暂停服务，进行为期四天的常规保养工程。今（13日）早恢复服务，但不足一小时便因电脑系统软件故障暂停服务。至早上10时50分始恢复正常。

 

台湾游客黄女士偕女儿来港，想乘缆车上山顶游缆，惟因服务暂停，坦言对此有一点失望。

山顶缆车暂停服务期间，城巴安排15号线在花园道缆车站增设临时巴士站，便利旅客前往山顶继续行程。记者目测有100多人改乘15号线往山顶。至早上10时40分，职员通知10分钟后恢复服务。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
17小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
19小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
21小时前
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
即时国际
1小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
4小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
郑少秋疑因丧女神隐3年 珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人 粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
3小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT