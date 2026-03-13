山顶缆车昨完成保养工程 今早重开因电脑故障一度暂停服务 500人排队等上山

山顶缆车刚于3月9日至12日暂停服务，进行为期四天的常规保养工程。今（13日）早恢复服务，但不足一小时便因电脑系统软件故障暂停服务。至早上10时50分始恢复正常。

台湾游客黄女士偕女儿来港，想乘缆车上山顶游缆，惟因服务暂停，坦言对此有一点失望。

山顶缆车暂停服务期间，城巴安排15号线在花园道缆车站增设临时巴士站，便利旅客前往山顶继续行程。记者目测有100多人改乘15号线往山顶。至早上10时40分，职员通知10分钟后恢复服务。