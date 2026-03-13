警上水拘贩毒男检逾30公斤大麻花 市值700万

警方毒品调查科人员昨日（12日）于上水展开一项反毒品行动。行动中，人员拘捕一名30岁本地男子，涉嫌「贩运危险药物」。

警方展示检获的毒品。

警方展示案中毒品。

人员经深入调查及情报分析后，在上水大头岭村一个村屋单位外，截停该名形迹可疑的30岁本地男子，并于他手持的一个胶袋及一个环保袋中共检获六包共重3.3公斤怀疑大麻花。人员其后于相信由该名男子用作毒品储存仓的一村屋单位内检获共40包，共重30.1公斤怀疑大麻花。人员随即以「贩运危险药物」罪拘捕该名男子。行动中检获的毒品市值共约700万元。被捕人现正被扣留调查，他将被暂控两项「贩运危险药物」罪，案件将于3月14日上午在沙田裁判法院提堂。



警方重申，根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁。警方呼吁市民切勿以身试法。