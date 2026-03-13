大埔私家车失控铲壆　狂扫5米铁栏　32岁男司机涉醉驾被捕

大埔今日（13日）凌晨发生严重交通意外，一名男子怀疑酒后驾驶，开车驶经太和路转弯位时，私家车失控铲上路中石壆，并扫毁长约5米的行人铁栏。警方到场后，发现男司机酒精呼气测试超标，随即将其拘捕带署扣查。

浑身酒气吹气超标 被捕男扣留调查

今日凌晨约2时50分，一名32岁男司机驾驶私家车，沿大埔安祥路朝林村河方向行驶。当车辆转入大埔太和路往九龙方向时，怀疑受酒精影响失控，全车突然偏离航道，猛烈铲上路中心的分隔石壆。由于撞击力猛烈，私家车连环扫毁一段长约5米的防撞铁栏，整部车最终搁在石壆上动弹不得，车头及车身受损。

意外发生后，私家车司机并无受伤，惊魂定后自行爬出车外，并拨打电话报警求助。

警员随后接报赶抵现场，在调查期间察觉男司机身上散发浓烈酒气，遂要求他进行酒精呼气测试。结果显示，司机体内的酒精含量超出法定限度，未能通过测试。

警方经初步调查后，以涉嫌「酒后驾驶」罪名将该名32岁男子拘捕。涉事车辆其后由拖车拖走检验，现场一段铁栏毁烂不堪，部分支架扭曲变形。警方正进一步调查意外原因，包括当时的车速及路面情况。