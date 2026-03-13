大埔夫妻因钱银口角 躁男踢伤老婆兼挥双刀恐吓　警胡椒球枪制服拘捕

昨晚（12日）7时许，大埔太和路一住宅单位内，一对花甲夫妻疑因金钱问题爆发激烈争执。66岁郑姓男子情绪失控，不仅涉嫌脚踢同龄妻子，更手持两把长逾30厘米的菜刀挥舞恐吓。警方到场后，郑男一度拒绝合作，最终警员须发射胡椒球枪将其制服。

夫妻因钱银口角 单位惊现烧焦杂物

据了解，涉事郑氏夫妇年届66岁，事发时在寓所内因金钱纠纷各不相让。吵至酣处，有人疑动粗脚踢妻子腹部，更从厨房取出两把分别长约30厘米及33厘米的菜刀，言语间充满威胁，甚至在单位内焚烧胶袋，惊动邻居代为报警求助。

警射胡椒球枪制服 两把菜刀检作证物

警员接报赶至现场时，郑男依然情绪激动，手持双刀拒绝配合调查。面对潜在武力威胁，警员经口头警告无效后，果断发射胡椒球枪将其制服。警方随后在单位内发现曾被焚烧的胶袋痕迹，并将涉案的两把菜刀带走检验。

事件中，郑男因情绪激动，与腹部受伤的卓姓妻子分别由救护车送往雅丽氏何妙龄那打素医院治理。警方经初步调查后，以涉嫌「刑事恐吓」及「普通袭击」拘捕郑男，案件现交由大埔警区刑事调查队跟进。